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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير عام مستشفيات غزة: الاحتلال لم يجد دليلًا على وجود المقاومة بمستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء في
مستشفى الشفاء في غزة

كشف مدير عام المستشفيات في غزة محمد زقوت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعتقد أن دخول جنوده مستشفى الشفاء سيكون نصرًا له، لكنه لم يجد أي دليل على وجود عناصر المقاومة في الداخل.

وأضاف زقوت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي وفتشت في قبو المستشفى.

وأكد أنه أثناء اقتحام جيش الاحتلال للمستشفى لم تطلق رصاصة واحدة من داخل المستشفى، لافتًا إلى أن جنود الاحتلال أطلقت النار على من خرج من الممر الذي أعلن أنه آمن للخروج من مجمع الشفاء.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أن قواته تنفذ عملية ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز"، أن إسرائيل تدعي أن العملية يتم تنفيذها في "منطقة محددة" في مستشفى الشفاء، حيث "تعتمد على معلومات استخباراتية وضرورة تشغيلية".

وأشارت سلطات الاحتلال إلى أن قواتها التي تنفذ العملية في مستشفى الشفاء تضم طواقم طبية ومتحدثين بالعربية.

من جانبه، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي التفاصيل عبر منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قائلًا "هذه الساعة تعمل القوات ضد حماس في جزء معين من مجمع الشفاء الطبي حيث تستند هذه العملية الى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية".

وزعم أن العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى، مضيفًا أن هذا الاقتحام سبقه إخلاء المستشفى من المرضى والنازحين، مع فتح محور تنقل خاص من داخله. كما تم ابلاغ مديرية المستشفى مسبقًا عن توقيف الدخول الى المجمع.

ولفت "في مرحلة لاحقة من العملية يتوقع نقل حاضنات الى المستشفى بالاضافة الى عتاد طبي وتركيبات حليب الرضع".

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