حدث ليلا.. رعب وهلع وإطلاق نار كثيف خلال اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء.. وتحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. عمرو وردة باكيا: مش بشحت أنا نفسي أرجع المنتخب

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، في سياق التقرير التالي:

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

السكة الحديد: خصم 50% على تذاكر القطارات لذوي الهمم وفاقدي البصر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

عمرو وردة باكيا: مش بشحت على الهوا أنا بحلم أرجع المنتخب تاني

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن مصير فتوح في الزمالك

كانت رغبته الأهلي.. إنبي يفجر مفاجأة بشأن انتقال مصطفى شلبي إلى الزمالك

فين الانتصار .. محمود البزاوي يعلق على اقتحام مستشفى الشفاء

مصطفى بكري: كل من يحاول التلاعب بمقدرات البلد والنقد الأجنبي خائن|فيديو

وزير الصحة: ننسق لنقل 36 رضيعًا من مستشفى الشفاء بغزة إلى مصر

جريمة حرب.. عشرات من جنود الاحتلال يقتحمون مبنى الطوارئ بمستشفى الشفاء

وسط إطلاق نار.. رعب مع اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء|فيديو صادم

بعد اقتحام قوات الاحتلال.. رعب وهلع وإطلاق نار كثيف في مستشفى الشفاء