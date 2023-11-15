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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية تعرض اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" اللقطات الأولى من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمبنى الباطنة والكلى في مجمع الشفاء الطبي.

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وقال الإعلامي حساني بشير، المذيع بالقناة خلال تعليقه على اللقطات: "لحظات عصيبة يمر بها النازحون بالمستشفى والطواقم الطبية مع استهداف الاحتلال للمسشفى ومحاصرته منذ ساعات الليل".

وأضاف: "لقطات تظهر دخول جنود الاحتلال للمباني المختلفة للمستشفى وخاصة الدخول لغرف الطوارئ والعمليات الجراحية، لأن مدير مستشفيات غزة يتحدث عن أن جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرا له، متحدثا أن المقاومة متواجده في أنفاق تحت المستشفى، ولكن الاحتلال لم يجد أي دليل على وجود المقاومة تحت المستشفى".

وأبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء، غرب مدينة غزة، بنيتها اقتحام المجمع، الذي تحاصر داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، لليوم السادس على التوالي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكان مجمع الشفاء الطبي يضم 1500 مواطن بين طواقم طبية ومرضى وجرحى من ضمنهم أطفال خدج ونحو 4 آلاف نازح، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود.

ويتعرض مجمع الشفاء الطبي لحصار مشدد لليوم السادس على التوالي، وخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه بسبب نفاد الوقود، وعدم السماح لمركبات الإسعاف من الخروج منه أو الدخول إليه، كما تعرضت معظم مبانيه للقصف من قبل طائرات الاحتلال ومدفعيته، إضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطة الأوكسجين، وخزانات المياه والبئر، ومركز القلب والأوعية الدموية، وجناح الولادة.

 

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