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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري: مقابر جماعية في غزة خوفا من انتشار الأوبئة والأمراض| شاهد

غزة
غزة

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن الوضع فى غزة الأن فيما يخص القطاع الصحي فهو كارثي بخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة، وبالتالي الطبيب هناك ليس لديه حتي الإسعافات الأولية التي يعمل بها فى المستشفي، ناهيك عن الحالات الحرجة والأطفال وكبار السن.

وأضاف الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذا أدي إلى زيادة عدد الوفيات فى المستشفيات، خاصة أمس كان هناك مستشفي الشفا، والتي كان يوجد بها نفس المشكلة وكان لديهم عدد كبير من الوفيات، وبالتالي تم عمل مثل مقبرة جماعية يستطيع من خلالها وضع الجثامين، وهذا حل طارئ لكي لا تتواجد الجثث فى المستشفي، حتي لا تتعفن وتخرج منها بكتيريا تصيب المجاورين لها.

وتابع الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن هذا حل يتم فى حالة الكوارث ويكون أهل البعض فى مقبرة معا، فى حين توفير أماكن وترجع الخدمة مرة أخري، لافتا إلى أنه لا يوجد حتي ثلاجات للموتي.

الدكتور شريف حتة الطب الوقائي استشاري القطاع الصحي غزة الاسعافات الاولية

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