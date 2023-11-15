الهلال الأحمر الفلسطيني: لا يمكن لأحد أن يصل إلى داخل مستشفى الشفاء

قال الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى داخل مستشفي الشفاء، ويبدو أن هناك عمليات تشويش، مشيرا إلى أنه لايمكن التواصل مع أى شخص هناك.

وأضاف الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن قوات الإحتلال اقتحمت المجمع الذي يعد أكبر مجمع طبي يقدم خدمات طبية فى قطاع غزة، وهو بالأساس خرج عن الخدمة بسبب وقف الوقود منذ فترة، وبسبب وجود عدد كبير من النازحين والمرضي والكوادر الطبية بداخله.

وتابع الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن المجمع يتبع وزارة الصحة الفلسطينية، وتقوم بشكل دوري بإعطاء المعلومات حول هذا المستشفي، ولكن الأن ومنذ هذه الليلة بدأ الإقتحام لتلك المستشفي بشكل فعلي وأنقطع الإتصال بشكل كامل.