تفاوضوا بأي ثمن لإطلاق الأسرى.. هكذا يريد شعب الاحتلال

يوجد أكثر من 240 أسير لدى المقاومة الفلسطينية، وهو الأمر الذي يهدد كيان الاحتلال.



وتشير استطلاعات الرأي إلى موفقة كبير مؤيد للهدنة في كيان الاحتلال ، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ويحظى هذا الموقف بدعم العديد من الإسرائيليين. وفي آخر استطلاع أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، كان الرد الأكثر من 38% من الناس - هو أن إسرائيل يجب أن تتفاوض على صفقة أسرى مع مواصلة القتال.



بشكل عام، 70% من المستطلعين لا يعتقدون أن الحرب يجب أن تتوقف.

وتقول البروفيسور تامار هارتمان التي أجرت الاستطلاع: "في مقابل الرهائن، فإنهم على استعداد لتقديم أسرى فلسطينيين. لكن الرأي السائد هو القول: "لا توقفوا القتال".

