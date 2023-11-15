الأمم المتحدة تدين تصرفات جيش الاحتلال بمجمع الشفاء في غزة

أدان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.

وكتب جريفيث على حسابه X (تويتر سابقًا): "لقد صدمتني التقارير عن الغارات العسكرية على الشفاء".

وتابع "إن حماية الأطفال والمرضى والفرق الطبية وجميع المدنيين يجب أن تتجاوز أي اهتمام آخر.. المستشفيات ليست ساحات قتال".

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 198 من الكوادر الطبية واستهدف 55 سيارة إسعاف وأخرج 25 مستشفى من الخدمة خلال حربه على غزة.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر في مستشفيات غزة أسفرت عن 700 شهيد وجريح.

كما حمل مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي والولايات المتحدة المسؤولية عن سلامة آلاف النازحين والجرحى والطواقم الطبية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا مبنى قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة، كما دخلت الدبابات حرم المجمع الطبي.