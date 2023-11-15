عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو الليثي يحقق أمنية عمرو محمد علي في السفر إلى السعودية وأداء العمرة

عمرو محمد على
عمرو محمد على

حقق الإعلامي عمرو الليثي أمنية الفنان عمرو محمد على للسفر إلى السعودية وأداء مناسك العمرة برفقة والدته، وذلك بعد استقرار حالته الصحية.

ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامي عمرو الليثي فيديوهات لعمرو محمد على الشهير بشقشق فى مسلسل أربيسك أثناء سفره إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

 لمشاهدة الفيديو من هنا 

أمنية عمرو محمد على 

وكان عمرو محمد على الشهير بشقشق كان قد طلب من الإعلامي عمرو الليثي فى إحدى حلقاته بتحقيق أمنية بالسفر إلى السعودية لاداء مناسك العمرة، وهو ما تحقق صباح اليوم وقام بالسفر عمرو بصحبة والدته إلى الأراضي المقدسة.

 

علاج عمرو على نفقة الدولة 

وتقرر علاج الفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق على نفقة الدولة، بعد المناشدة التى وجهها الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس لكل من يستطيع المساعدة فى علاجه قبل تدهور حالته.

 

وفور انتهاء الحلقة، تواصل الدكتور حسام صلاح، مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، مع الدكتور عمرو الليثى معلنا ًعلاج الفنان عمرو محمد علي على نفقة الدولة بمستشفيات الجامعة، واستعداده لاستقبال الفنان على الفور للبدء فى علاجه.

وكان برنامج “واحد من الناس” استضاف الفنان عمرو محمد علي ووالدته وشقيقه بحلقته السابقة، حيث استعرض شقشق مسلسل “أرابيسك” معاناته مع مرض التصلب المتعدد الذى تسبب فى عجزه عن الحركة، وما يعانيه من هجمات متتالية تسببت فى تدهور حالته. 

وخلال البرنامج، ناشد الدكتور عمرو الليثى كل من يستطيع المساعدة فى علاج الفنان سواء فى الخارج والداخل إنقاذه.

عمرو محمد علي عمرو الليثي شقشق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء.. شاهد

الظهير الأيسر لـ بيراميدز يرغب في الانضمام للأهلي

مدرب سلة الأهلي يكشف حقيقة الاعتداء على أوجستي في مباراة الزمالك.. فيديو

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| لحظة انهيار نادين الراسي بسبب صورة شقيقها الراحل.. تعرف على قائمة أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

سيكوباتي.. نبيل عيسى يكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد

راضي عني.. لحظة انهيار نادين الراسي بسبب صورة شقيقها الراحل|فيديو

موعد انتهاء حنان مطاوع من تصوير صوت وصورة

تامر عاشور ورامي جمال.. تعرف على أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع فى موسم الرياض

الجسمي وأحلام وبلقيس.. نجوم حفل الإمارات فى عيدها الوطني

تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب فى كوكاكولا أرينا بدبي

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

ترشيحاتنا

لافروف: واشنطن تريد هدنة إنسانية مؤقتة في غزة دون أي التزامات من إسرائيل

سقوط تاجر مخدرات بحوزته 47 كيلو حشيش في القاهرة

سر اعتذار مجلس الأهلي عن زيارة نادي الزمالك غدا| سبب إنساني أم تراجع؟

إغلاق ميناء الصيد البحري ببرج البرلس لسوء الأحوال الجوية

مدرب إنبي: رحيل أوسوريو مفيد للزمالك وهذه نصيحتي لكولر في قيادة الأهلي

القبض على المتهم بإطلاق الرصاص على 3 طلاب في المقطم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراضه تظهر في مراحل مبكرة.. علامات الإصابة بسرطان الرحم| تعرف عليها

معماري إندونيسي يحول قطعة أرض مهملة لأنحف فندق في العالم.. شاهد

بإطلالة عصرية.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها  

طرق فعالة تحميك من الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.. اتبعها

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ