عمرو الليثي يحقق أمنية عمرو محمد علي في السفر إلى السعودية وأداء العمرة

حقق الإعلامي عمرو الليثي أمنية الفنان عمرو محمد على للسفر إلى السعودية وأداء مناسك العمرة برفقة والدته، وذلك بعد استقرار حالته الصحية.



ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامي عمرو الليثي فيديوهات لعمرو محمد على الشهير بشقشق فى مسلسل أربيسك أثناء سفره إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.



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أمنية عمرو محمد على

وكان عمرو محمد على الشهير بشقشق كان قد طلب من الإعلامي عمرو الليثي فى إحدى حلقاته بتحقيق أمنية بالسفر إلى السعودية لاداء مناسك العمرة، وهو ما تحقق صباح اليوم وقام بالسفر عمرو بصحبة والدته إلى الأراضي المقدسة.





علاج عمرو على نفقة الدولة

وتقرر علاج الفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق على نفقة الدولة، بعد المناشدة التى وجهها الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس لكل من يستطيع المساعدة فى علاجه قبل تدهور حالته.

وفور انتهاء الحلقة، تواصل الدكتور حسام صلاح، مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، مع الدكتور عمرو الليثى معلنا ًعلاج الفنان عمرو محمد علي على نفقة الدولة بمستشفيات الجامعة، واستعداده لاستقبال الفنان على الفور للبدء فى علاجه.

وكان برنامج “واحد من الناس” استضاف الفنان عمرو محمد علي ووالدته وشقيقه بحلقته السابقة، حيث استعرض شقشق مسلسل “أرابيسك” معاناته مع مرض التصلب المتعدد الذى تسبب فى عجزه عن الحركة، وما يعانيه من هجمات متتالية تسببت فى تدهور حالته.

وخلال البرنامج، ناشد الدكتور عمرو الليثى كل من يستطيع المساعدة فى علاج الفنان سواء فى الخارج والداخل إنقاذه.