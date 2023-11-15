تراجع صافي ربح إعمار مصر في الربع الثالث من العام الجاري إلى 1.5 مليار جنيه من 1.8 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إن الإيرادات في الربع الثالث ارتفعت قليلا إلى 4.89 مليار جنيه من 4.68 مليار جنيه قبل عام.

وفي فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، زاد صافي الربح أيضا على نحو طفيف إلى 4.98 مليار جنيه من 4.89 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

لكن الإيرادات في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري انخفضت إلى 10.58 مليار جنيه من 11.7 مليار جنيه قبل عام.