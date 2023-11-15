بعد مشاركته في عدة مهرجانات.. طرح فيلم "سعاد" على هذه المنصة

أعلنت منصة شاهد vip ، عن عرض فيلم سعاد خلال الفترة القادمة ، وذلك بعد مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية علي مدار الاشهر الماضية .

فيلم “سعاد” من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش، وتدور أحداثه بين الدلتا والإسكندرية، ويطرح أسئلة حول أثر العالم الافتراضي على العلاقات الإنسانية والعاطفية.

يعد فيلم “سعاد” ثاني تجربة روائية طويلة للمخرجة أيتن أمين بعد فيلم فيلا 69، الذي عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان أبو ظبي السينمائي، وهو أيضا أول سيناريو فيلم لكاتب محمود عزت.

الفيلم شارك في إنتاجه المنتجة التونسية درة بوشوشة، إلى جانب مارك لطفي ومحمد حفظي.

كشفت منصة شاهد vip عن استعدادها لطرح فيلم بحبك من بطولة الفنان تامر حسني خلال الفترة المقبلة، ولكنها لم تحدد الموعد النهائي .

وتدور قصة فيلم "بحبك" حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم بحبك بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وحمدي الميرغني وهدى المفتي ومدحت إسماعيل، ومن تأليف وقصة وسيناريو وحوار وإخراج تامر حسني.