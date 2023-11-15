الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش بـ2.7 مليون جنيه في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية بمطروح بقصد الإتجار.. تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2,7 مليون جنية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (32,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- عدد 5000 قرص عقار مخدر - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,775,000 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.