جيش الاحتلال ينشر لقطات زائفة لجنوده يقدمون مساعدات إلى مستشفى الشفاء |فيديو

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يزعم فيه أن الجنود يجلبون المساعدات الإنسانية إلى مستشفى الشفاء.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال، في بيان له اليوم، الأربعاء، إن "قوات الاحتلال تواصل العملية الدقيقة والمستهدفة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء، حيث تجري عمليات بحث عن البنية التحتية لحماس والأسلحة".

وأضاف جيش الدفاع الإسرائيلي: "سلمت القوات المساعدات الإنسانية إلى مدخل المستشفى".



وتواصل قوات الاحتلال اقتحام المستشفى منذ الساعة الواحدة فجرا، حيث تستهدف قناصة الاحتلال وطائراته المسيرة كل من يتحرك بين مباني المجمع.

وقبل قليل، قال مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء عمر زقوت، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين.

وأضاف مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء، أن الطواقم الطبية تكافح من أجل إنقاذ الجرحى في المجمع الطبي.

وأوضح زقوت أن الاحتلال الإسرائيلي احتجز العديد من النازحين وهم معصوبو الأعين ومجردون من ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

وشدد زقوت على أن الاحتلال الإسرائيلي جلب الرعب والدمار على مجمع الشفاء الطبي في غزة، ولم يجلب حضانات جديدة كما زعم.

على جانب آخر، قال رئيس قسم الحروق في مجمع الشفاء الطبي في غزة أحمد المخللاتي، إن عددا كبيرا من النازحين متواجد في مباني الجراحة التخصصي والعظام والكلى والحروق.

وأضاف رئيس قسم الحروق في مجمع الشفاء في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت المخللاتي إلى أن الدبابات الإسرائيلية موجودة الآن في ساحة المستشفى الرئيسية، مشيرا إلى أن الاحتلال اقتحم الطابق السفلي لمبنى الجراحة التخصصي.