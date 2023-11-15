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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسميا.. طلاق ابنة هيفاء وهبى

زينب فياض
زينب فياض

أعلنت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي،  عن طلاقها بشكل رسمي.

ونشرت زينب خبر طلاقها عبر خاصية الستوري بموقع الصور الشهير “إنستجرام”.

وردت على سؤال أحد المتابعين: “ليش اطلقتي زينب؟”، قائلة: “كل شىء بها الدنيا قسمة ونصيب”.

 

أحدث ظهور لابنة هيفاء وهبي 

حرصت زينب فياض، ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت زينب فياض بإطلالة جريئة ومثيرة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا مجسما باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفيها ووضعت مكياجا ناعما، وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

 

آخر ظهور لهيفاء وهبي 

وقعت الفنانة هيفاء وهبي في موقف محرج بسبب فستانها على المسرح د، مدما عرضها لبعض الانتقادات.

وأثناء غناء هيفاء وهبي على المسرح، تفاجأت بسقوط جزء من فستانها من الأعلى، وهو ما جعلها تضع يدها على الفستان.

زينب فياض هيفاء وهبي أبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

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