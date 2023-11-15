غير كافية.. بنك الاحتلال يعترض على ميزانية نتنياهو المعدلة

قال بنك الإحتلال المركزي اليوم الأربعاء إن التعديلات المقترحة على ميزانية الدولة غير كافية وإن الحكومة بحاجة إلى إظهار المزيد من المسؤولية المالية، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وجاء بيان البنك المركزي بعد أن أعطى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من يوم الثلاثاء موافقته المبدئية على تغييرات في الميزانية تهدف إلى المساعدة في تغطية آثار الحرب على غزة.

ومن بين مخاوفه، قال البنك المركزي إن التخفيضات المقترحة في الميزانية محدودة وأن الحكومة بحاجة إلى مزيد من الحد من النفقات المستمرة غير المرتبطة بالحرب.