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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوقفوا القتل الأعمى للفلسطينيين.. إسبانيا تنتقد ‎إسرائيل بحدة لأول مرة

صدى البلد

دعا رئيس الوزراء الإسباني إسرائيل ، الى وقف "القتل الأعمى للفلسطينيين في ‎غزة، مشيرا  بذلك إلى تجاوز الاحتلال كل الخطوط الحمراء بقتله الفلسطينيين.

وحث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ، اليوم الأربعاء إسرائيل على إنهاء "القتل العشوائي للفلسطينيين" في غزة، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من شهر، وفق ما ذكرت صحيفة بارون الأمريكية.

وأكد رئيس الوزراء الاشتراكي ، مجددا أنه "يقف إلى جانب إسرائيل" في "ردها على الهجوم" الذي نفذته حماس في أكتوبر، لكنه وعد  بالمقابل بأن حكومته الجديدة ستعمل في أوروبا وإسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
 

اعتراف الإسبان الإسباني الخطوط الحمراء الدولة الفلسطينية

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