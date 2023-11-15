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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد قطع علاقاتها مع اسرائيل| ماذا تعرف عن دولة بليز وأين تقع ؟

صدى البلد

بعد ما أندلعت الحرب من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أعربت العديد من الدول حول العالم عن رفضها لهذه الممارسات العنيفة على القطاع المحتل، وبناء عليه أعلنت دولة بليز عن تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإحتلال الإسرائيلي، فما هي تلك الدولة وأين تقع؟.. 

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دولة بليز تعلق علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل

أعلنت دولة بليز في بيان سمي تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإحتلال الإسرائيلي، موضحة أن هذا القرار اتخذته نتيجة عدم توقف إسرائيل عن القصف العشوائي على قطاع غزة المُحتل.

ما هي دولة بليز؟

تعتبر دولة بليز هي أصغر دولة في أمريكا الوسطى، وتمتد على مساحة تبلغ 22.960 كيلومترًا  مربعًا، تحدها المكسيك من الشمال وجواتيمالا من الجنوب والغرب، وتطل على البحر الكاريبي من الشرق.

  • عاصمة دولة بليز هي مدينة بلموبان.
  • عدد سكان تلك الدولة 418 ألف نسمة
  • لغتها الرسمية هي الإنجليزية
  • العملة الرسمية لـ بليز هي الدولار البليزي
  • بليز هي ثامن أصغر دولة في امريكا الشمالية والنصف الغربي من الكرة
  • أكبر المجموعات العرقية في بليز هم الميستيثو الذين يشكلون 49% من السكان والميستيثو هم مجموعة عرقية ناتجة عن تزاوج السكان الأصليين للامريكيتين مع المستعمرين الأوروبيين.
  • تعد بليز من أكثر دول العام الجديد تنوعًا دينيًا، خاصة فيما يتعلق بالطوائف، فلا توجد هناك أي طائفة مسيحية يعتنقها أكثر من نصف سكان البلاد.
  • السياحة هي عمود الإقتصاد في بليز، وهو اقتصاد صغير يعتمد بشكل رئيسي على المؤسسات الخاصة الصغيرة.
  • اهم المنتجات التي تصدرها بليز هي المحاصيل الزراعية مثل الموز والكاكاو والحمضيات والسكر والأسماك والروبيان المستزرع.
  • الصناعات الرئيسية فيها هي صناعة الملابس والصناعات الغذائية والصيد والبناء والنفط

بليز ليست الأولى التي تقطع علاقتها مع إسرائيل 

ليست دولت بليز هي الدولة الاولى التي تعلق علاقاتها مع إسرائيل، حيث قامت بوليفيا بقطع علاقاتها مع دولة الإحتلال الصهيوني، إذ أعلنت وزارة الخارجية أن الحكومة البوليفية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة جيش الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، حيث أعلنت نائب وزير الخارجية فريدي ماماني، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة قرررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل احتجاجًا واستنكارًا للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يحدث في قطاع غزة.

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