عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الأيرلندي: يجب وقف إطلاق النار والعمل على حل الدولتين لإحلال السلام بالمنطقة

السفير سامح سكري
السفير سامح سكري وزير الخارجية

أكد وزير الخارجية الأيرلندي ميهول مارتن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، أن الموقف في غزة متفاقم في ظل الأزمة الإنسانية بالقطاع، مضيفا أن نحتاج إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

txt

سامح شكري: الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يحتمل


وأضاف وزير الخارجية الأيرلندي ميهول مارتن ، أن مصر صوت مهم في المنطقة وتدعو إلى عدم التصعيد، متابعا أن يجب العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع أن يجب إطلاق سراح المحتجزين في غزة لا سيما الأطفال، وأيرلندا تدعم الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة، مستدركا أن يجب العمل على حل الدولتين لإحلال السلام بالمنطقة.
 

غزة إطلاق النار إطلاق سراح المحتجزين إحلال السلام الأزمة الإنسانية الشعب الفلسطيني الموقف في غزة المساعدات الانسانية وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

موضوعات متعلقة

سامح شكري: الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يحتمل

ترشيحاتنا

سقوط صاروخ في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل

مساعي لوقف الحرب ل٣ أيام والإفراج عن 50 أسيرا..وموافقة حماس

إسرائيل تهاجم البرلمان البلجيكي بسبب حركة حماس

انهيار جزئي لمنزل من 3 طوابق ببني سويف

بيان عاجل من البرلمان العربي بشأن اقتحام قوات الإحتلال مستشفى الشفاء بغزة

وزير القوات المسلحة الفرنسي: يجب تجنب اتساع دائرة الصراع في المنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

سنبقى في أرضنا.. كلمات فلسطيني مؤثرة من شوارع مخيم الشاطىء

فيلسوف الكسل.. ألبير قصيري رفض تسلم جائزة أدبية بسبب كسله ما القصة؟

موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ