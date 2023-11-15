وزير الخارجية الأيرلندي: يجب وقف إطلاق النار والعمل على حل الدولتين لإحلال السلام بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الأيرلندي ميهول مارتن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، أن الموقف في غزة متفاقم في ظل الأزمة الإنسانية بالقطاع، مضيفا أن نحتاج إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأضاف وزير الخارجية الأيرلندي ميهول مارتن ، أن مصر صوت مهم في المنطقة وتدعو إلى عدم التصعيد، متابعا أن يجب العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع أن يجب إطلاق سراح المحتجزين في غزة لا سيما الأطفال، وأيرلندا تدعم الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة، مستدركا أن يجب العمل على حل الدولتين لإحلال السلام بالمنطقة.

