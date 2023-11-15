كيف استقبل الفائزين في قرعة الحج بأسيوط خبر فوزهم؟| شاهد

أجرت مديرية امن أسيوط اليوم الأربعاء قرعة الحج لعام 1445 هـ / 2024 م بنادي ضباط الشرطة وسط حضور المئات من المتقدمين لقرعة الحج .

حضر إجراءات القرعة اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط واللواء محمود أبوسالم وكيل جهاز الأمن الوطني بأسيوط وقيادات مديرية الأمن .

في البداية نقل اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للمتقدمين لقرعة الحج لافتا إلى أن محافظة أسيوط هذا العام حظيت بعدد كبير في القرعة بعد أن ارتفعت نسبة المقبولين إلى 26% من المتقدمين بعد أن كانت العام الماضي 11% مما يعطي الفرصة لعدد كبير لأداء فريضة الحج هذا العام .

وأضاف مدير أمن أسيوط أن القرعة تجرى بالكمبيوتر لا يوجد أي تدخل بشري فيها ، مشيرا إلى انه تقدم هذا العام لأداء لقرعة أداء فريضة الحج 1055 مواطن ومواطنة سوف يتم إجراء القرعة بينهم لاختيار 278 مواطن ومواطنة بنسبة 26% من إجمالي عدد المتقدمين ويكون ضمنهم نسبة 3 % بعدد 9 من المتقدمين من كبار السن والمرافقين لهم.

وشهدت قرعة الحج تعالي الزغاريد والبكاء فور إعلان الفائزين بقرعة الحج وسط شعائر الحج " لبيك اللهم لبيك "

وتضمنت البيانات المطلوبة للتقدم للحج، الاسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

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