المحرصاوي: منظمة خريجي الأزهر تسعى لتعزيز مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

عقد اليوم الأربعاء بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ضمن مشروع «سفراء الأزهر» ورشة عمل "المعرفة التكنولوجية ببرامج مايكروسوفت"، لعدد ١٠٠ طالب من طلاب كليتي الزراعة بنين وكلية التجارة بنات بالقاهرة.

وقدم المهندس محمد حافظ، شرح خمسة برامج أهمها برنامج مايكروسوفت اكسيل وهو عبارة عن: إدخال مصنف وإدخال البيانات، استخدامه كآلة حاسبة، تغيير وتنسيق الخلايا، تجميد الأجزاء لتأمين الصفوف والأعمدة، نقل الخلايا ونسخها وتنسيق الأرقام، بالإضافة إلى مايكروسوفت وورد وهو عبارة عن: إنشاء وحفظ المستندات وتنسيق النص، كتابة وتصحيح النصوص، إدراج الصور، لقطات الشاشة، النسخ واللصق، إدخال المعادلات والنصوص الحسابية وحفظ الملفات، الجدول.

واختتم المهندس محمد حافظ، الورشة بشرح كيفية عمل فريق وقناة، وإنشاء منشور وتنسيقية، والبحث عن أشخاص وملفات، إجراء مكالمات صوتية وفيديو مع بدء العمل باستخدام الاجتماعات عن طريق مايكروسوفت تيمز.

من جانبه أكد الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن المنظمة توفر كل سبل الدعم لطلاب الأزهر حتى يتحلوا بالمهارات اللازمة لسوق العمل، مؤكدا أن المنظمة صاحبة رسالة سامية تهدف إلى بناء الإنسان وتعزيز مهاراته.

كما وجه الدكتور المحرصاوي الشكر لكل من الأستاذة أماني فتحي - مسؤول مشروع سفراء الأزهر بكلية تجارة بنات، والدكتور عباس أبو ضيف - مسؤول مشروع سفراء الأزهر بكلية الزراعة بنين، على جهودهما في إنجاح الدورات التي تقيمها سفراء الأزهر.