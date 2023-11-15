إسرائيل تهاجم البرلمان البلجيكي بسبب حركة حماس

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بعد ظهر اليوم الأربعاء، قرار رئيس البرلمان البلجيكي عدم عرض الفيلم الذي أعده جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وكتب كوهين: "إن قرار رئيسة برلمان بلجيكا إيلين تيلوكوس بعدم عرض الفيلم في البرلمان هو غض الطرف عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها حماس".

وقال "هذا ليس فيلما دعائيا، ولكنه فيلم يتكون من صور لمقاتلي حماس وهم يقتلون المدنيين الإسرائيليين بشكل عشوائي."

وأضاف "إن غض الطرف عن جرائم حماس هو تجاهل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. حماس هي المذنب الوحيد في الحرب التي اندلعت والتي تدافع فيها إسرائيل عن مواطنيها".

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا، طلبت عرض الفيلم أمام أعضاء البرلمان البلجيكي، لكن رئيس البرلمان رفض طلبها بعد أن اعترض بعض قادة الحزب على العرض.