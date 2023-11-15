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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم تنظم يوما ثقافيا كولومبيا بكلية الألسن

يوم ثقافي كولومبي
يوم ثقافي كولومبي بكلية الألسن

 

استقبل  الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، كارلوس أندريس أورتادو وزير مستشار القائم بالشؤون القنصلية بالسفارة الكولومبية بالقاهرة.

وحضر اللقاء الدكتورة نجلاء سعد عميد كلية الألسن، خلال استضافته باليوم الثقافي الكولومبي الذي نظمته الكلية، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣م.

 

أشارت د. نجلاء سعد إلى أن الزيارة تأتي في إطار تدعيم العلاقات الثقافية والأكاديمية، موضحة أن جمهورية كولومبيا  تقع في قارة أمريكا الجنوبية، وأنها من ضمن ٢٢ دولة تتحدث بالأسبانية، وأن زيارة كارلوس لكلية الألسن تعتبر من أهم  الفرص للتحدث عن الثقافة والحضارة الكولومبية، مضيفة أنه سيتم مناقشة إمكانية حدوث تبادل طلابي بين كلية الألسن بجامعة الفيوم وبين الجانب الكولومبي خلال الفترة المقبلة.

 

وأضافت أنه تم عقد لقاء مع طلاب الكلية، بحضور أ.د أمل إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مي مجدي رئيس قسم اللغة الإسبانية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

 

كما أضافت أ.د أمل إبراهيم أن الطلاب قاموا بإعداد فقرات تعكس تفوقهم الدراسي واللغوي، وشغفهم بتعلم اللغة الإسبانية، معربة عن تمنياتها بتوطيد سبل التعاون، وفتح مجالات جديدة للحوار المشترك، وتحقيق الأهداف الساعية نحو السلام والتنمية والعلاقات الثقافية.

 

وتابعت الدكتورة مي مجدي أن كلية الألسن تحرص على تشكيل جيل من الطلاب القادرين على مواجهة تحديات المستقبل في مجالات اللغة والأدب، وتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع، موضحة أن اليوم الثقافي الكولومبي يعكس الحرص على العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المستويات وخاصة الأكاديمية والثقافية.

كما قام كارلوس بتناول عدد من المعلومات المتعلقة بجمهورية كولومبيا ضمت الموقع والمساحة والتركيب السكاني وأهم المدن وأهم الثقافات والأنشطة الاقتصادية، وعدد من المشاهير في المجالات الرياضية والفنية، والأكلات والموسيقى والرقصات الشعبية التي تتميز بها كولومبيا.

 

وخلال اللقاء قام طلاب قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن بأداء وتقديم عدد من الفقرات،  شملت عروض تقديمية وفيديوهات عن الحضارة المصرية القديمة، وأهم المعالم الأثرية والعادات والتقاليد، وفيديو عن محافظة الفيوم، وأهم الأماكن السياحية بها، وعرض لأقسام  الكلية والأنشطة الطلابية، كما قام الطلاب بأداء جزء من مسرحية كولومبية باللغة الإسبانية.

 

وعرض فيديوهات لاهم الكتاب في مصر وكولومبيا والفرق بين كتابة الأدب في كلا الدولتين ، وكذلك إلقاء الضوء علي الرياضة الكولومبية وخاصة فيما يتعلق بالمنتخب الكولومبي في كرة القدم .  


وفي نهاية اللقاء قام كارلوس اندريس اورتادو باهداء مكتبة كلية الألسن مجموعة من الكتب الأدبية بقلم عدد من الكتاب الكولومبيين ، بعضها باللغة الإسبانية والآخر مترجم الي اللغة العربية.

 

 

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