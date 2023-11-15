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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو طلبه.. نجم عالمي يرفض الانضمام للنصر السعودي

رونالدو
رونالدو

رفض النجم البرازيلي مارسيلو لاعب فلومنينسي البرازيلي عرضًا من كريستيانو رونالدو؛ للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

ويلعب رونالدو صاحب الـ 38 سنة دورًا كبيرًا في ضم عددٍ من النجوم العالميين، إلى نادي النصر؛ وذلك منذ ارتدائه قميص الفريق الأصفر، في يناير 2023.

وفي هذا السياق.. كشف النجم البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني الأسبق، عن أن الأسطورة البرتغالية، تحدث معه في وقتٍ سابق؛ للانضمام إلى النصر، ولم الشمل بينهما مجددًا.

مارسيلو ورونالدو لعبا معًا لمدة 8 سنواتٍ كاملة، في صفوف ريال مدريد، قبل أن يرحل الأسطورة البرتغالية إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم النجم البرازيلي إلى أولمبياكوس اليوناني.

وأوضح مارسيلو في تصريحات نقلتها صحيفة "أوجوجو" البرتغالية، أنه فضل الانتقال من أولمبياكوس إلى نادي طفولته فلومينينسي، بدلًا من اللعب مع كريستيانو، في السعودية.

وأضاف النجم البرازيلي، متحدثًا عن انتقاله إلى فلومينينسي بدلًا من النصر: "كنت بحاجة للعودة إلى هنا، إلى جذوري.. لقد أخبرني شيء ما بداخلي، أنني يجب أن أعود".

جدير بالذكر أن مارسيلو البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى فلومينينسي في فبراير 2023؛ حيث نجح في قيادته للتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس.

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