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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقذيفة الياسين 105.. المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف دبابة إسرائيلية في غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، استهداف دبابة إسرائيلية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا دبابة صهيونية غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام انها استهدفت ناقلة جند صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

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كما ذكرت القسام قبلها "استهدفنا تجمعا لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى".

وتواصل المقاومة المعارك مع العدو الصهيوني في محاور عدة في قطاع غزة، بينما تقوم قوات الاحتلال الصهيوني بعمليات داخل المستشفى الشفاء بحجة ملاحقة المقاومة.

حماس المقاومة الفلسطينية قذيفة الياسين

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