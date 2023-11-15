على وشك الانهيار.. 70% من سكان غزة بدون مياه نظيفة

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العاملة في غزة، اليوم الأربعاء، من أن عمليتها برمتها أصبحت الآن على وشك الانهيار.

وحذر المدير العام لـ”الأونروا”، فيليب لازاريني، في منشور على منصة “إكس”، من أنه “بحلول نهاية اليوم، لن يتمكن حوالي 70% من سكان غزة من الوصول إلى المياه النظيفة”.

وأضاف لازاريني، أن “توفير الوقود للشاحنات فقط لن ينقذ الأرواح بعد الآن. والانتظار لفترة أطول سيكلف الأرواح”.

وتقوم “الأونروا” بإيواء حوالي 780,000 شخص في أكثر من 150 منشأة مكتظة حتى مع انهيار الخدمات الأساسية.

وقالت الوكالة بالأمس إن إجمالي 102 من عمال الإغاثة التابعين للأونروا قتلوا وأصيب 27 آخرون في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على حماس.