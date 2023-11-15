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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السبت.. افتتاح معرض "من وحي الحجار" للفن التشكيلي بقاعة زياد بكير بالأوبرا

معرض من وحي الحجار
معرض "من وحي الحجار" للفن التشكيلي

 تنظم دار الأوبرا المصرية، معرضا للفن التشكيلي، تحت عنوان "من وحي الحجار"، للفنانة منى شعير، وذلك في السادسة والنصف مساء يوم /السبت/ المقبل، بقاعة زياد بكير للفنون بالأوبرا.


وذكرت دار الأوبرا - في بيان، اليوم /الأربعاء/- أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى يوم 25 نوفمبر الجاري، ويضم حوالي 46 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها أحبار أكوالين، ريشة على ناصبيان ، ألوان أكريلك على توال، وتستلهم أعمال النجم علي الحجار الذى رافق الفنانة منذ رحلة الدراسة وشكل وجدانها. 


ونوهت الأوبرا إلى أن الفنانة منى شعير حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك، وعضو نقابة الفنانين التشكليين، عملت بمجال الديكور وصممت العديد من خلفيات أعمال المسرح القومي للطفل، شاركت في العديد من المعارض وحصلت على جوائز متنوعة.

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