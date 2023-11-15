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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالمنوفية

مؤتمر في المنوفية
مؤتمر في المنوفية لدعم السيسي

نظمت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بزاوية الناعورة مؤتمرا حاشدا تحت شعار الوحدة الوطنية  لدعم وتأييد المرشح الرئاسي والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

جاء ذلك بحضور الأنبا بنيامين مطران كرسي المنوفية والنائب محمود فريد عضو مجلس الشيوخ والنائب علاء جعفر عضو مجلس النواب ومدير إدارة الشهداء الأزهرية والأوقاف وباقي التنفيذيين بالشهداء وعمد ومشايخ قرى مركز الشهداء ورجال العمل العام بالمنوفية، وأنور محمد منسق عام مركز الشهداء بالاتحاد الشبابي لدعم مصر .

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وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، ثم استهل القمص ويصا باقي وكيل شمال مطرانية المنوفية، وراعي الكنيسة، المؤتمر بكلمة ترحيب بالحضور، قائلا إن المؤتمر يأتي للتأكيد علي دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة  وتولي فترة رئاسية قادمة تستكمل الإنجازات التي بدأها الرئيس السيسي  وحققها على أرض مصر واستكمال  مسيرة التنمية والتصدي للتحديات المختلفة والمخططات التي تحاك لمصر.

وتابع كامل خليل عمدة كفر دنشواي، أن دعم السيسي في الانتخابات القادمة واجب وطني لكونه الوحيد القادر علي العبور بمصر لبر الأمان في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة ودعا الحضور للخروج الي صناديق الإقتراع والمشاركة الإيجابية.


وأضاف، أن السيسي قائد هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري.


وتابع  أنور محمد، أن إدارة دولة بحجم مصر ليس بالأمر البسيط لكنها تحتاج لقائد من طراز فريد ويحمل مواصفات القائد القوي في اتخاذ قراراته والحكيم مع التعامل وقت  الازمات ولا نريد أن ندخل في تجارب فاشلة بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي ولكننا ندعم الديمقراطية ونحترم صناديق الإقتراع.


وأشاد نيافة الانبا بنيامين مطران المنوفية، بجهود الرئيس السيسي في تحقيق التقدم والاستقرار وتوحيد الصف وأن  المؤتمر  الحاشد يعكس التأييد الشعبي والدعم الكبير الذي يحظي به فخامة الرئيس باعتباره قائد نهضة مصر،
و أن الرئيس السيسي أثبت للجميع من قربه نداءات الشعب المصري الذي خرج في ثورة ٣٠ يونيو لرفض العنصرية وتغيير الهوية، فقام تلبية نداءات الملايين والانحياز للشعب المصري في قرار جريء وشجاع.


أضاف مطران المنوفية، علي حرص الرئيس السيسي على بناء مسجد وكنيسة بكل مدينة جديدة، ليجد الجميع مكانًا للعبادة.


وتخلل الحفل فقرات فنية وأناشيد وطنية قدمها فريق كورال مدرسة زاوية الناعورة الاعدادية بقيادة المايسترو عادل لولح برعاية باسم موريس  مدير المدرسة.

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