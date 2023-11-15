"اليوم العالمي لمرضى السكري".. ندوة توعوية بجامعة السادات

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالتعاون مع كلية التربية جامعة السادات، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "اليوم العالمي لمرضى السكري"، تحت رعاية الدكتورة شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خميس محمد، عميد كلية التربية، والدكتور أحمد ثابت،وكيل الكلية للدراسات العليا، ونيابة عن الدكتور خميس محمد، والدكتور عماد هنداوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام المشروعات البيئية .



استهلت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم من إحدى طالبات الكلية، بعدها رحب الدكتور عماد هنداوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالضيوف والطلبة والطالبات بالكلية، ثم تناول نبذة مختصرة عن مرض السكري وتاريخه، وتناول الدكتور محمد منير، دكتوراة في التغذية وعلوم الأطعمة، ومدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية عن مرض السكري من الناحية الغذائية عن طريق تقليل استهلاك الغذاء كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنتقاء الأغذية التي تقلل استخدام الأنسولين.

وكذلك نوعيتها مثل الفاكهة والخضروات والأغذية التي تحتوي علي كميات قليلة من النشويات والسكريات وتقليل الإعتماد علي الأغذية الجاهزة، وتقسيم الغذاء علي عدة مرات وتناول طبق السلطة المحتوي على الخضروات العديدة، وتناول مشروب الحلبة وخصوصا منقوع الحلبة المستنبتة والكزبرة الجافة وحبة البركه وزيت بذرة الكتان.

كما تحدث الدكتور محمود عيد، مدير الإدارة الطبية، عن خطورة مرض السكري، كما تحدث الدكتور محمد زايد، دكتوراة في تخصص الباطنة عن أنواع مرض السكري والأسباب التي تؤدي إلي الإصابة بمرض السكري ومنها تلف الخلايا المنتجة للأنسولين أو عدم عمل الأنسولين بصورة جيدة، كما تحدث عن طرق الوقاية من المرض وطرق العلاج وكيفية إدارة الأزمة في حالة حدوث غيبوبة السكر لإنقاذ المريض .

تأتي الندوة في اطار اهتمام جامعة مدينة السادات، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجميع القضايا المجتمعية وعلى رأسها الأمراض المزمنة من حيث أسبابها وخطرها وطرق الوقاية منها ودارت مناقشات بين الطلاب والضيوف لزيادة الإستفادة والتوعية بهذه الأمراض ومنها مرض السكري، وفي النهاية طالب جميع الطلاب بضرورة تكرار مثل هذه الندوات التوعوية، حيث كان عدد المستفيدين من الندوة ٥٨٠ مستفيدا.

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