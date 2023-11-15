خلال ساعات .. انقطاع كامل للاتصالات في غزة

تتوقع شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، انقطاع كامل للاتصالات في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

وقالت شركة “بالتل”: “يؤسفنا أن نعلن أن مراكز البيانات والمحولات الرئيسية لدينا في قطاع غزة تغلق تدريجيا بسبب نفاد الوقود”.

ومنذ الهجوم الإسرائيلي، أدى انقطاع الإنترنت والهواتف بشكل منتظم إلى انقطاع الاتصال بغزة. لكن التحذير الأخير الذي أطلقته شركة بالتل هو أنه مع عدم وجود كهرباء متبقية، فقد استنفدت احتياطيات المولدات والبطاريات المتبقية لمواصلة العمليات.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.