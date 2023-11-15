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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالصواريخ الموجهة.. حزب الله اللبناني يعلن استهداف موقع حدب يارون

صدى البلد

أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم الأربعاء، استهداف موقع حدب يارون بالصواريخ الموجهة كما استهدف عربة إسرائيلية في مثلث الطيحات بصاروخ موجه.

أفاد التليفزيون العربي، اليوم الأربعاء، بقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف على عدة بلدات في جنوبي لبنان.

من جانبه ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن هجومه مصادر إطلاق النيران من جنوبي لبنان بالمدفعية.

وزعم جيش الاحتلال، أنه هاجم نقطة مراقبة لحزب الله جنوبي لبنان.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله اللبناني أن عناصر  المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفوا موقع رويسات العلم ‏في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة.

كما قصفت المقاومة ثكنة راميم (قرية ‏هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية حيث تم تحقيق إصابات مباشرة.

واستهدفت كذلك ثكنة راميم (قرية ‏هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيها بجانب استهداف أحد مواقع الاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

كما تعرض موقع حدب يارون للقصف علي يد المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان.

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