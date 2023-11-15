لن نحارب نيابة عن حماس.. رسالة عاجلة من المرشد الإيراني إلى هنية



وجه المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قائلا: إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ومن ثم فإن طهران لن تدخل الحرب نيابة عن حماس.

وذكرت رويترز نقلا عن مصادرها؛ أن خامنئي أكد في لقاءه بإسماعيل هنية إن إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة لكن دون التدخل بشكل مباشر، حسبما أفاد المسؤولون، وهم من إيران وحماس ومطلعون على المناقشات وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وحث خامنئي هنية على إسكات تلك الأصوات في الحركة الفلسطينية التي تدعو علنا إيران وحليفتها اللبنانية جماعة حزب الله إلى الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل بكامل قوتهما.

وأشارت مصادر مقربة من حزب الله إلى أن الجماعة فوجئت أيضا بالهجوم الذي شنته حماس الشهر الماضي والذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي، وأن مقاتلي الجماعة لم يكونوا في حالة تأهب حتى في القرى القريبة من الحدود.

وذكر قيادي في حزب الله "لقد استيقظنا على الحرب".