نجهز قافلة جديدة.. سمية أبو العينين: مصر تبذل مجهودات كبيرة لتوصيل المساعدات لغزة

كشفت سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي، تفاصيل دعم المؤسسة للأشقاء في قطاع غزة وتقديم المساعدات لهم.

وقالت سمية أبو العينين في مداخلة هاتفية على " القناة الأولى"، :" دور مصر تجاه القضية الفلسطينية عظيم على مر العصور ".

وأضافت سمية أبو العينين :" نحن مرابطون أمام معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإيصال المستلزمات الطبية والمواد الغذائية ".

وتابت سمية أبو العينين :" مصر تبذل مجهودات كبيرة من أجل إيصال المساعدات لقطاع غزة"، مضيفة::" ربنا ينصر الأشقاء في غزة ".

واكملت سمية أبو العينين:" سنوجه قافلة مساعدات جديدة إلى معبر رفح غدا تمهيدا لدخولها إلى غزة، ومستمرين في توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "، مضيفا:" العالم كله يرى دور مصر والرئيس السيسي، ومؤسسة أبو العينين تحاول ان تبذل أقصى جهد لإيصال المساعدات لغزة ".