البيت الأبيض: لم نعط الموافقة للقيام بعمليات عسكرية بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن واشنطن لم تعط الموافقة للقيام بعمليات عسكرية بمحيط مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، "نعلم أن حماس تستخدم مستشفيات مثل الشفاء للاختباء وتخزين أسلحة ونتفهم سعي إسرائيل للتخلص من ذلك”.

وتابع قائلا: "معلوماتنا الاستخباراتية أمس بشأن وجود حماس حول المستشفيات لا علاقة لها بموعد العملية في مستشفي الشفاء”.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي غادرت مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وأوضحت أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب الآن من مجمع مستشفى الشفاء، لكن حصاره مستمر من كافة الجهات".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجّر قبة قسم الجراحة في المستشفى الشفاء، بعدما لم يعثر علي أي شيء داخل المستشفى.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن قوات الإحتلال تتخذ الكوادر الطبية والنازحين دروعا بشرية.