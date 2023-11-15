مجلس الأمن يعتزم التصويت على مشروع هدنة عاجلة لأجل الأنسانية في غزة

قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات.

وقال بعض الدبلوماسيين إنهم يتوقعون أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا القرار، على الرغم من أن بعض الدول من المرجح أن تمتنع عن التصويت، بحسب صحيفة جورزيلم بوست.

ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا.