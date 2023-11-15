حركة حماس تفند مزاعم الاحتلال بالعثور على أسلحة وعتاد بمجمع الشفاء الطبي

في مجمع الشفاء الطبي..

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بيانا عاجلا ردا علي مزاعم قوات الاحتلال العثور علي أسلحة وعتاد، في مجمع الشفاء الطبي، قالت فيه: زعْم الاحتلال الصهيوني عثوره على أسلحة وعتاد ، في مجمع الشفاء الطبي، ما هو إلاّ استمرارٌ للكذب والدعاية الرخيصة، التي يحاول من خلالها إعطاء مبرّر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزّة.

وأضافت الحركة في بيانها : هي نفسها الدّعاية التافهة التي ساقها أثناء اقتحامه لمستشفى الرنتيسي للأطفال، حيث يقوم الاحتلال بوضع أسلحة في المكان، ونسْج مسرحيّة هزيلة لم تعد تنطلي على أحد بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا .

وأتمت الحركة بيانها : كرّرنا أكثر من مرّة، ومنذ أسبوعين دعوتنا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتشكيل لجنة دولية للاطلاع على أوضاع المستشفيات والوقوف على كذب رواية الاحتلال وادّعاءاته الباطلة، لأننا نُدْرك مستوى الكذب والتضليل الذي يسوقه الاحتلال، للتغطية على جرائمه بحقّ الأطفال والنساء والمدنيين العزّل.