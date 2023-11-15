بيان عاجل من المكتب الحكومي في غزة بشأن اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة تاريخية باقتحامه مجمع الشفاء.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على عدد من المرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، خروج 25 مستشفى و52 مركزا صحيا جراء العدوان المتواصل.



وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد المفقودين بلغ 3640 مفقودا منهم 1770 طفلا مازالوا تحت الأنقاض.



وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إجمالي المجازر التي ارتكبها الاح.تلال 1200 مجزرة.