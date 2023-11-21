عرض كبير على موبايل الطلبة الأول..Oppo A78

تستحوذ علامة أوبو الصينية على شعبية جارفة بين فئة المستخدمين من الشباب، بسبب اهتمامها بكل الميزات التي يبحثون عنها، ومن أبرز إصداراتها هاتف Oppo A78.

وبحسب موقع “جى إسم إم آرينا” التقنى، يأتى هاتف Oppo A78 بشاشة قياس 6.52 بوصة من نوع IPS LCD، مع سرعة تحديث 90 هرتز في الثانية، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

يحمل هاتف Oppo A78 معالجاً من نوع Mediatek MT6833 Dimensity 700 ثمانى النواة بمعمارية بناء 7 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

Oppo A78

يعمل هاتف Oppo A78 بواجهة المستخدم ColorOS 13 الخاصة بأندرويد على نظام نشغيل Android 12.

لمحبى التصوير يقدم Oppo A78 كاميرا خلفية ثنائية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية (depth) بفتحة عدسة f/2.4، والأمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

Oppo A78

جاء هاتف Oppo A78 ببطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، بكابل من نوع USB Type-C 2.0، مع قاريء لبصمة الإصبع فى جانب الهاتف بـ زر التشغيل.

سعر Oppo A78

يمكنك الحصول على هاتف Oppo A78 باللون السماوي بسعر 7999 جنيهاً مصرياً.