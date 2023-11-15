محافظ القليوبية: إزالة 770 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بحي غرب شبرا الخيمة، تأتي الجولة ضمن سلسلة الجولات المُكثفة مُنذ 31 أكتوبر الشهر الماضي، لمُتابعة انتظام سير أعمال إزالة كافة صور التعديات سواءً على الأراضي الزراعية أو البناء المُخالف، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة والمُتابعة المُستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى المحافظة.

وتمكنت الحملة اليوم من تنفيذ 6 طوابق لمبني مخالف مكون من 8 أدوار بشارع محمد عطية متفرع من شارع عمر مكرم خلف مركز شباب بيجام بحي غرب شبرا الخيمة، وتمت الإزالة بمعدات المحافظة والحي، جاءت الجولة بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعددً من القيادات الأمنية.

وأوضح محافظ القليوبية، أن أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات قد تمكنت خلال أسبوعين مُتتاليين من إزالة 770 حالة على مساحة 42 فدان و22 قيراط و5 سهم، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و318 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة 38768م2.

وشدد "الهجان"، خلال جولته على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِِها والعمل على التخلُص منها فوراً بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين احترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.

الجدير بالذكر أن المحافظة أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الأتية الخط الساخن 114، أو الإتصال بالرقم الأرضي 3212461، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01119992624.