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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قلق في إسرائيل.. اللواء سمير فرج: الرئيس السيسي اتخذ خطوة أربكت الحسابات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الجيش المصري هو أكبر قوة عسكرية في المنطقة، والرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية وقام بحلم كان يحلم به المصريين وهو تنويع مصادر السلاح، وهو أمر في منتهى الأهمية، "السلاح الأمريكي مش وحش، ولكن مصر كان لازم تنوع سلاحها". 

اللواء سمير فرج يتحدث عن الرئيس السيسي 

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مصر كان من حقها أن تشتري طائرات الرافال بجانب طائرات الـ إف 16، وفقا لتحقيق الامن القومي المصري، ومصر خرجت من عباءة السلاح الأمريكي تحت قيادة الرئيس السيسي، موضحا أن مصر حاولت لسنوات الخروج من عباءة السلاح الأمريكي، ولكن نجحت تحت قيادة الرئيس السيسي. 

مصر حصلت على أحدث 4 غواصات في ألمانيا، 3 من عندهم والرابعة يتم تصنيعها في مصر، إذ أن مصر ستبدأ في تصنيعها وبيعها، ولن تكون تحت رحمة أحد، فضلا عن أن مصر هي الجيش الأكبر في المنطقة، وتحمي استثماراتها وتحمي حدودها، وهو ما يشكل قلق في إسرائيل، إذ أنها لا ترغب في وجود طرف قوي في المنطقة، بعد انهيار سوريا والعراق من الناحية العسكرية، وبالتالي تنويع مصادر السلاح وتطوير الجيش المصري أربك الحسابات. 

السيسي اللواء سمير فرج الجيش المصري برنامج على مسئوليتي أحمد موسى إسرائيل

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