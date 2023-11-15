بعد اقتحام مستشفى الشفاء.. محامون أوروبيون يتحركون للحصول على حق الفلسطينيين

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تركز على اقتحام المستشفيات في قطاع غزة في الوقت الحالي، كمرحلة ثانية من مراحل القتال، بعد التوغل في قطاع غزة، عقب فشلهم الكبير في الاجتياح البري، إذ أنه يرغب في الاستيلاء على غزة، إلا أنه فشل في ذلك.

اللواء سمير فرج يتحدث عن اقتحام مستشفى الشفاء

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال اقتحم مجمع الشفاء وهو أكبر مستشفى موجود في قطاع غزة، وادعى أن حماس هي مركز القيادة فيه، وأنها تستغله كمركز عمليات، وتضع الرهائن بالداخل، وبعد الاقتحام لم يجدوا أي شيء.

وتابع اللواء سمير فرج، أن فشل الاستخبارات في ملف مستشفى الشفاء مصيبة كبيرة للموساد والمخابرات الأمريكية، لافتا إلى أن أنفاق غزة التي تعمل من خلالها حماس 500 كيلو تحت الأرض وبالتالي الأمر صعب للغاية.

وواصل أن المواطنين في فلسطين يعيشون داخل مجمع الشفاء وداخل المستشفيات في ضوء الأزمة الإنسانية التي تعاني منها غزة، وما قامت به إسرائيل يخالف اتفاقية جنيف، إذ أنه يُمنع مهاجمة المستشفيات أثناء الحرب.

وأشار إلى أن مئات المحامين في أوروبا بدأوا يتحركون للحصول على حق الفلسطينيين بعد اقتحام مستشفى الشفاء، ومخالفة معاهدة جنيف.