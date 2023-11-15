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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب اقتحام مستشفى الشفاء

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب اقتحام جيش الاحتلال بمساعدة الجيش الأمريكي والإدارة الأمريكية مستشفى الشفاء، والتعامل بشكل غير دولي مع الأزمة في قطاع غزة، "والله اللي بيحصل في غزة ده محرم وغير آدمي على الإطلاق". 

أحمد موسى يتحدث اقتحام مستشفى الشفاء 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية، وما حدث في مستشفى الشفاء أمر محرم دوليا، وغير آدمي على الإطلاق، ونتنياهو يتباهى باقتحامه المستشفى على المصابين، وتكبيل المصابين، وتركهم عرايا أمام العالم. 

وتابع أحمد موسى: "الجيش الإسرائيلي احتجز حوالي 200 واحد، وكان بيخلي المصابين عرايا عشان يقتحم المستشفيات، ومفيش أي تحرك من المجتمع الدولي، يعني إيه تدخل تسيب المصابين عرايا وتحتجزهم وتكبلهم بالكلبشات". 

وواصل أن انتصار نتنياهو من وجهة نظره هي قتل الأطفال وقتل الرضع، أكثر من 12 ألف شهيد، وحوالي 2000 طفل تحت الأنقاض، ولم يستطيعوا تقديم أي شيء أمام حماس، وكل تصريحاتهم أوهام وغير صحيحة على الإطلاق. 

مستشفى الشفاء جيش الاحتلال الجيش الأمريكي أحمد موسى الشعب الفلسطيني

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