قرارات صارمة من اتحاد السلة ضد الأهلي والزمالك | تفاصيل

اتخذ الاتحاد المصري لكرة السلة، قرارات صارمة تجاه المشادات التي حدثت أمس أثناء مباراة الأهلي والزمالك في الدور ربع النهائي من دوري المرتبط بكرة السلة، والتي حسمها الأحمر لمصلحته بنتيجة 81-66، بعد مباراة شهدت أحداثا مثيرة أبرزها طرد مدرب الأهلي الإسباني "أوجستي بوش" من اللقاء.

وقرر اتحاد السلة إيقاف أوجستي بوش المدير الفني لسلة الأهلي رجال مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه، وتغريم أحمد عزب لاعب الزمالك 10 آلاف جنيه وإيقافه مباراة ، وتغريم الزمالك 30 ألف جنيه بسبب دخول الجماهير، وتغريم الأهلي 20 ألف جنيه.