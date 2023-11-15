أيمن نصري: إسرائيل ترهب موظفي الأمم المتحدة بشأن ملف حقوق الإنسان بغزة

كشف أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، عن تفاصيل جديدة حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

ووصف "نصري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة “الحياة”، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قوضت الوضع الحقوقي في المنطقة.

وأشار رئيس المنتدى العربي، إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة سعيتا إلى تقويض الأدوات الحقوقية واتباع سياسة الترهيب في المنطقة والشرق الأوسط.

ووصف أفعال إسرائيل بأنها رسالة ترهيب لكل موظفي الأمم المتحدة وذلك بعدم التحدث عن ملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة منذ بدء الأزمة الحالية.



وحول تقديم المساعدة والدعم لإسرائيل أكد أن الولايات المتحدة قدمت الدعم السياسي والعسكري والإعلامي لإسرائيل في حربها علي قطاع غزة.

واستطرد أنه في بداية الأزمة في قطاع غزة كانت أمريكا تحاول تبرير الموقف بأن إسرائيل تدافع عن نفسها، منوها بأن فكرة دفاع إسرائيل عن حقها كانت في البداية بعمليات من البيت الأبيض .