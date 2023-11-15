محام يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته في انقلاب ملاكي بسوهاج

انتهت حياة محام في منتصف العقد الرابع من العُمر؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي به على طريق جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، وعلى الفور تم رفع آثار الحادث من أعلى الطريق؛ لتسيير الحركة المرورية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب ملاكي على طريق جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل دائرة القسم، ووجود مُصاب.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة المدعو (ماركو جيمي- 34 سنة- محامي- ويقيم شارع أسيوط سوهاج دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج)، بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ؛ ما نتج عنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته المنوه عنها، عقب وصوله مستشفى سوهاج الجامعي وقبل عمل الإسعافات اللازمة له.

جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.