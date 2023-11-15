بايدن: يمكننا العمل مع بكين على قضايا الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس جو بايدن بايدن لنظيره الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، أنه يمكن للولايات المتحدة العمل مع بكين على قضايا الذكاء الاصطناعي.

وأوضح بايدن أن لديهم مسؤولية تجاه شعوبهم والعالم لمواجهة التحديات.

وأضاف بايدن للرئيس الصيني، علي التأكد من عدم تحول المنافسة إلى نزاع، خلال لقاءهم على هامش قمة سان فرانسيسكو.

ومن جانبه قال شي لنظيره الأمريكي أنه لا يمكن للبلدين أن يدير كل منهما ظهره للآخر.

ومن جانبه، قال شي لبايدن ، "أنه يجب علينا أن نكون قادرين بالكامل على تجاوز الخلافات".

وأوصى الرئيس الصيني بالأيمان بالمصير الواعد للعلاقات الثنائية للصين مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي يتعافى من كورونا ولكن هناك تحديات.