لوك مختلف.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها | شاهد

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت غادة عبد الرازق، مرتديه تي شيرت باللون الاسود والأبيض، وارتدت معهم بنطال رياضي باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد غادة عبد الرازق، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت غادة عبد الرازق، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور غادة عبد الرازق