شبانة يوجه رسالة لـ عمرو وردة: لا تلوم غير نفسك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن عمرو وردة لاعب فريق فاركو خارج خريطة تفكير الجماهير المصرية ولم يتعرض للهجوم مطلقًا كما يدعي اللاعب، مشيرًا إلى أنه خلال فترة وجيزة تنقل بين عدة أندية خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "منذ انضمامه لصفوف فاركو لم يقدم اللاعب المستوى المأمول، وخبر فسخ عقده خرج من ناديه".

وأضاف: "أقول لـ وردة لا تلوم غير نفسك، هناك لاعبين تعرضت للإصابة وغابت لشهور وعادت للتألق ومنهم محمد النني الذي عاد للعب مع منتخب مصر مجددًا، بل لم نكن نعلم من الأساس اي شئ عن تفاصيل إصابته، ولم يتم الحديث مطلقا عن اصابة اللاعب، وعاد وشارك وأثبت جدارته.. وكان عليك يا وردة أن تأخذه كقدوة لك".

وواصل: "لم تعجبني تصريحات عمرو وردة بشأن رغبة البعض في عدم ظهوره في الملعب، عليه آلا يلوم غير نفسه، لأنه أهمل كثيرا".