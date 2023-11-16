الاعتداءات الإسرا ئيلية|أيمن نصري: تقارير منظمة حقوق الإنسان ضغطت على الوضع الغربي

صمت موظفين حقوق الإنسان لتهديدهم برسائل ترهيب وتخويف

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، إن الذي قوض الوضع الحقوقي هي الولايات المتحدة في الأساس و في البداية كان هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي للأمين العام أنطونيو جوتيريش، مضيفاً أن كان يوجد رسائل ترهيب لجميع الموظفين المسؤولين عن حقوق الإنسان إذا تحدثوا عن حقوق الإنسان.





وأضاف « نصري » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" الذي يقدمه الإعلامي "محمد شردي" أنهم كانوا يناشدون بأن إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها، موضحاً أن المنظمات الحقوقية هي التي حركت الرأي العام الشعبي من خلال التقارير التي خرجت من القطاع المحتل ولهم كل التقدير والتحية لأنهم اشتغلوا في أوضاع صعبة.





أشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، إلى أن هذه التقارير ضغطت على الوضع الغربي إذا كانت أمريكا أو أوروبا، منوها إلى أن الفترة القادمة سوف تتكون الكثير من المظاهرات تندد بما تريد المنظمات الحقوقية.

