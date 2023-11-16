إيمان الحصري: العالم شريك في تجريد أطفال فلسطين من إنسانيتهم

أطفال غزة في كل دقيقة يفقدون حياتهم وأحلامهم وقدراتهم على التنفس

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن العالم تواطئ لتجريد أطفال فلسطين من إنسانيتهم بشكل لا يغتفر، مضيفة أن الأطفال والرضع يواجهون وحشية محتلاً غاشم تحولهم لمجرد مجهول وتحولهم لمجرد رقم في عداد ألاف الشهداء.



وأضافت « الحصري » من خلال تقديمها لبرنامج “مساء دي أم سي” على قناة "دي أم سي" أن أطفال عزة في كل دقيقة يفقدون حياتهم وأحلامهم وقدراتهم على التنفس، لافتة إلي أن الحرب خلقت ألاف من الأيتام والجرحى الذين يخضعون لعمليات جراية دون تخدير.



أشارت إيمان الحصري ، إلي أن في غزة ظهر لأول مرة على المستوى الدولي ما يسمى بالطفل الجريح ، الطفل الذي ليس لديه عائلة على قيد الحياة ، موضحة أن أهالي الأطفال يكتبون أسمائهم على أذرعهم للتعرف على جثاثهم في حالة قتلهم المحتل الغاشم.