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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين لمجلس الأمن: البشرية فشلت فشلا مدويا بسبب ما يحدث في غزة

أرشيفية
أرشيفية

قال رياض منصور مندوب فلسطين بمجلس الأمن إن قرار المجلس الذي يدعو لهدن إنسانية في قطاع غزة لم يدن القصف العشوائي لغزة وقتل نحو 5 آلاف طفل فلسطيني، مشيرًا إلى أن خارجية الاحتلال الإسرائيلي أعربت عن رفضها للقرار، وأنها لن تمتثل له، مؤكدًا أن "البشرية فشلت فشلاً مدويًا" بسبب ما يحدث في غزة.

وتابع مندوب فلسطين بمجلس الأمن "القصف والتوغل يجب أن يتوقف الآن وأن تدخل المساعدات إلى قطاع غزة، لا توجد مياه نظيفة في مستشفيات قطاع غزة".

ولفت إلى أن وقف القصف الإسرائيلي سيسمح بإطلاق سراح الأسرى وتلقي الجرحى العلاج اللازم

وأكد أنه "يجب أن لا يكون قرار مجلس الأمن حبرا على الورق بل حقيقة لشعبنا الفلسطيني، مخطط الحكومة الإسرائيلية الحالية الاستمرار في تهجير الشعب الفلسطيني".

وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تصويت مجلس الأمن على قرار يدعو لهدن إنسانية في غزة، ودعته إلى "العمل على إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع أولاً".

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وقالت وزارة خارجية إسرائيل في بيان إنه "لا يوجد مجال لهدن إنسانية طويلة، طالما أن 239 أسيراً ما زالوا في أيدي حماس".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قرارًا يدعو لهدن إنسانية عاجلة وممددة في قطاع غزة، وبعدد أيام كاف للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

ودعا القرار الذي أعدته مالطا، وأيده 12 عضوًا مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا)، إلى "هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام" لإفساح المجال امام إيصال المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

رياض منصور فلسطين مجلس الأمن غزة قطاع غزة الاحتلال إسرائيل

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