مستشفى شهداء الأقصى مهدد بالتوقف لهذ السبب

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الخميس، أن مستشفى شهداء الأقصى مهدد بالتوقف بسبب قرب نفاد الوقود ما يعني كارثة صحية وبيئية كبيرة في غزة.

ومن ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام عربية ، إن قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف.

وفي الوقت نفسه، شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، ومدفعيته، فجر اليوم، سلسلة غارات على مُخيم"النصيرات" وسط قطاع غزة، والمناطق الشمالية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية.



وأفادت مصادر طبية وشهود عيان، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابةعدد من الأشخاص. وأضافت المصادر أن غارات كثيفة تشنها طائرات الاحتلال في "بيت لاهيا" ومحيط المستشفى"الاندونيسي" شمال قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية.



وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة من أحياء مدينة غزة، خاصة حي الرمال، في ظل مُحاصرتها المدينة ومنع حركة الأشخاص وسيارات الإسعاف.